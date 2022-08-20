Молдавский юрист рассказал, из каких стран управляют президентом Санду

Президент Молдавии Майя Санду действует так, как ей говорят советники из Германии и США, заявил молдавский эксперт в области права Станислав Павловский 19 августа в эфире программы «Главный вопрос c Юлией Федоровой» на телеканале «НТВ Молдавия».