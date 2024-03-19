Счета учредителей «Экологии-Новосибирск» и топ-менеджеров «ВИСа» арестованы

Арбитражный суд Новосибирской области поддержал требования конкурсного кредитора и наложил арест на финансы и недвижимость топ-менеджеров ГК «ВИС» и учредителей теперь уже бывшего новосибирского регоператора по обращению с ТКО.
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