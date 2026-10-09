Иностранные студенты выбирают Россию: какие направления обучения востребованы, и с какими трудностями сталкиваются иностранцы

Российские университеты продолжают привлекать студентов из разных стран мира. В 2025 году в ВУЗах страны обучались 414,7 тысяч иностранных граждан из 182 стран, тогда как в 2023/2024 учебном году их насчитывалось 355 765.
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