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Глава Минобороны Украины заявил, что передал Вашингтону список целей в России для поражения дальнобойным оружием

Глава Минобороны Украины заявил, что передал Вашингтону список целей в России для поражения дальнобойным оружием

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что на встрече в Вашингтоне представил американским высокопоставленным чиновникам список целей, которые, по мнению Киева, следует атаковать с применением поставленного западными странами дальнобойного оружия.

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