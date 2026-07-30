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ФедералПресс

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Общественник связал избиение ученого Зезина с бизнесом на фекалиях

Общественник связал избиение ученого Зезина с бизнесом на фекалиях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля, ФедералПресс. Компания бизнесменов Александра Реверука и Аркадия Вагнера, обвиняемых в избиении екатеринбургского ученого Никиты Зезина, ранее фигурировала в скандале с незаконным сливом отходов.

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