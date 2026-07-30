Общественник связал избиение ученого Зезина с бизнесом на фекалиях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля, ФедералПресс. Компания бизнесменов Александра Реверука и Аркадия Вагнера, обвиняемых в избиении екатеринбургского ученого Никиты Зезина, ранее фигурировала в скандале с незаконным сливом отходов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии