Подмога нашим: Ford от читателей «Русской Весны» прибыл на фронт (ВИДЕО)

Подмога нашим: Ford от читателей «Русской Весны» прибыл на фронт выручать наших бойцов. Спасибо за машину Андрею из Нижнего Новгорода! За организацию поставок в войска благодарим наших добровольцев — Алексея Зюбанова и Ивана Вербовского, а также Артема Третьякова за доставку машины к фронту.