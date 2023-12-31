15 архивных фото знаменитостей, где они во всей своей красе

Есть у нашей памяти такая особенность, что мы запоминаем один какой-то образ знакомого человека. Если говорить об известных актерах или артистах, то это может быть их образ из нашего любимого фильма или видеоклипа.
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