Программисты и сисадмины вошли в перечень самых востребованных в области специалистов в сфере IT

Названы самые востребованные специалисты IT-сферы в Тамбовской области. Анализ рынка труда для соискателей в сфере информационных технологий провели эксперты одной из российских онлайн-платформ по поиску работы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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