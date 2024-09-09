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Новости Тамбова

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Программисты и сисадмины вошли в перечень самых востребованных в области специалистов в сфере IT

Программисты и сисадмины вошли в перечень самых востребованных в области специалистов в сфере IT

Названы самые востребованные специалисты IT-сферы в Тамбовской области. Анализ рынка труда для соискателей в сфере информационных технологий провели эксперты одной из российских онлайн-платформ по поиску работы.

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