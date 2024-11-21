Частный дом горел в селе Жанакуат Алматинской области

В результате происшествия никто не пострадал. Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, в селе Жанакуат Талгарского района загорелся двухэтажный частный жилой дом и хозяйственная постройка, на площади 120 квадратных метров.
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