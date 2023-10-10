Лариса Гузеева рассказала о секретах долгого брака

Телеведущая Лариса Гузеева неоднократно упоминала про счастливый брак с Игорем Бухаровым. Возлюбленным удалось построить гармоничные отношения, супруги не выясняют отношения и стараются поддерживать друг друга в работе.
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