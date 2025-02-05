Новые автомобили стали дешеветь: на какие модели снизились цены в России

Эксперты платформы «Авито Авто» провели сравнительный анализ цен на новые легковые автомобили в России в январе 2025 года и в январе 2024 года соответственно, и определили, на какие модели новых «легковушек» средние цены за год снизились ….
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