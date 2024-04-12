Атака на ЗАЭС и «неприкасаемые украинцы»: в РФ обвинили МАГАТЭ в сокрытии правды

Агентство боится назвать виновных, а Киев «переводит стрелки». Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) публично не называет лиц, стоящих за атакой на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), потому что боится.
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