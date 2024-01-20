Американцы из Давоса возвращались, кому, как повезло

Косвенный признак увядания империи: американские ВВС не смогли или не стали высылать за своим ГОССЕКРЕТАРЁМ и за его командой свой борт! Конечно, это дороже, чем "разъехаться" на попутках и улететь на рейсовых самолётах, как частные туристы и простые командировочные из третьих стран, но в стократ дороже обойдётся Штатам потеря лица! - Вы, собственно, кто такие, что даже со своего собственного мероприятия не можете убыть достойно (в карете, а не в тыкве)? Может у вас нет самолётов или денег? Чего после такого позора стоит ваше слово? Если смысл выполнять данные вам обещания? Блинкен не смог покинуть Давос вовремя из-за критической неисправности его самолета — Bloomberg Чтобы госсекретарь США Энтони Блинкен смог вылететь в Соединенные Штаты из Брюсселя, ему предоставили "самолет меньшего размера".