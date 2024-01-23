Официальная информация

Информируем вас, о том, что Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 №828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца и описания бланков паспорта гражданина Российской Федерации» утратило силу, в связи с чем, паспорта с национальным вкладышем территориальными подразделениями по вопросам миграции не оформляются.
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