Официальная информация

Информируем вас, о том, что Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 №828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца и описания бланков паспорта гражданина Российской Федерации» утратило силу, в связи с чем, паспорта с национальным вкладышем территориальными подразделениями по вопросам миграции не оформляются.