Расчет ЗРК "Оса" прикрыл позиции ВС России от дронов-разведчиков ВСУ в зоне СВО

Скриншот видео Расчет ЗРК "Оса" группировки войск "Центр" прикрыл позиции подразделений от дронов-разведчиков военнослужащих ВСУ и украинских националистов на красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации РФ.
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