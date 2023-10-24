WSJ: США развернут почти дюжину систем ПВО в странах Ближнего Востока

Соединённые Штаты собираются провести операцию по развёртыванию чуть менее чем дюжины комплексов ПВО на территории ближневосточных держав до того, как израильские армейски подразделения начнут заходить на территорию сектора Газа.
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