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Закон, порядок, государство

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Расчёт беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Днепр» уничтожил украинский комплекс радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» в Херсонской области

Расчёт беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Днепр» уничтожил украинский комплекс радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» в Херсонской области

В ходе планового облёта территории врага на правом берегу Днепра в Херсонской области, оператор нашего дрона выявил вражескую станцию РЭБ «Буковель-AD» и точным сбросом уничтожил её.

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