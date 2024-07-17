СМИ: Гвардиола может возглавить сборную Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может возглавить сборную Англии. Как сообщают СМИ, Футбольная ассоциация Англии (FA) рассмотрит вариант с приглашением испанского специалиста в случае его ухода из «Сити» по окончании сезона-2024/25.