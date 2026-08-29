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Русский Днепропетровск

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Зачем Зеленский отправляет на Донбасс махровых нацистов

Зачем Зеленский отправляет на Донбасс махровых нацистов

Николай Большаков 28 августа 2026 г.   В Киеве решили, что только убеждённые нацисты смогут противостоять Армии России, наступающей на Донбасском фронте, где ….

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