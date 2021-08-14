Куда привел нас капитализм? Почему нам нужен Сталин?

Медвежий уголПолитикаКуда привел нас капитализм? Почему нам нужен Сталин? Удивительные исторические факты "Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят" Цитата сегодняшней статьи.Вернуться к статье5111НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиталийТупая статья или автор. Что значит вреден план производства? У кого приобретать комплектующие или исходное сырье. Кому сбывать продукцию? Или на рынке стоять с товаром? И почему везде Сталина приплетают? Ни кто не хочет работать, одна болтовня. Строителей нет, урожай собрать не могут. Какие-то импотенты-мечтатели. Распустили вас, бездельники.Юрий DedВасилий так не кричи а пойди поработай - а ли слабо ? А вообще вы господа все пропальщики уже задолбали своим нытьём . А статья от жулья с Зюгановским запашком .Александр ДементьевШёл бы ты хлебать из своей кормушки, "работяга из чашки ложкой". Ты тут и швец, и жнец, и на дуде игрец? Сам то много заработал? Или наприхватизировал и теперь этим гордишься?Димитрий СтепановНе спрашивай !сколько детей новой элиты пошли воевать в Чечню? ", а спрашивай, зачем мы пошли воевать в Чечню, которую сделали вечным врагом России?Валерий АлексеевА при царизме была другом?Димитрий СтепановКонечно, нет. Но я и это имел в виду. Но больше - сталинское изгнание.Димитрий СтепановНо в целом я хотел сказать, что это правильно, когда молодой аристократ идёт на войну. Черчилль, герцог Мальборо, воевал и был ранен, но лучше, если бы для него не было войны.василий молостов..за нефтью для олигарховВалерий АлексеевНельзя дважды войти в одну и туже реку.Димитрий СтепановЗато теперь мы боимся Чечни и платим ей дань.Валерий АлексеевА мы её веками боялись и отгораживались крепостями. И дань мы платим не одной Чечне. Выгоднее платить деньгами, а не жизнями наших солдат.Валерий АлексеевМы платим неизмеримо больше миллионам понаехавших аров и азеров, а значмВалерий АлексеевМы платим неизмеримо больше миллионам понаехавших аров и азеров, а значит, и их государствам, не на пользу, а в ущерб нашей экономике.Валерий АлексеевНе было в СССР социализма. Был гос. капитализм с широкими социальными благами, и то не для всех. Редкий чиновник может успешно управлять производством, это мировая практика. Общенародная собственность - пропагандистский миф.ВиталийЭто свои способности описал, что никчёмный? А про социалку в СССР может писать только житель той страны.Валерий АлексеевЯ не "житель той страны", а рожденный в СССР, в котором жил 45 лет. А в личной жизни гораздо более успешен, чем чмо вроде тебя.ВиталийТак у тебя от возраста мозги заклинило, старый пень? Как могла быть у тебя успешной личная жизнь, если всё в ней зависело от общества. А там ни кто ни чего не умел, с твоих слов.Валерий АлексеевУ тебя мозги повреждены с рождения. Видимо, клещами из матки вытаскивали.ВиталийА тебя не раз роняли в роддоме.Валерий АлексеевИди ты в эротическое путешествие, лысый хмырь.ВиталийНа большее твоего развития не хватило? Точно неполноценный ушлепок.Валерий АлексеевВагина не приняла импотента? Беда!ВиталийЗаймись чем-нибудь полезным, важный ты наш. Или думалка с детства отбита? С роддомом в точку?Валерий АлексеевУмные волосы с ужасом покинули глупую голову, которая даже ничего ругательного придумать не может.ЯРЯ РусланЯ конечно понимаю что опричники и проплаченные ща заплюют... Но нужен не коммунизм, а социал уравновешенная политика, которая нафиг не нужна, иначе у них не будет рабов...АНГЕЛ АНГЕЛНу вернуть СССР просто не реально, если депутатами от КПРФ идут олигархи, члены ЛГБТ и прочая шваль вместе с маразматиком и олигофреном Зюгановым... Национализации не будет, а произойдет перераспределение промышленности, природных ресурсов и т.д. Питерское ОПГ сменит ОПГ КПРФ и их прислужники или ОПГ Жириновского сос своими ворами.... Надо по другому решать вопрос... Но предложений нет ни от одной партии, а решить можно...Александр ДементьевТак возьми и предложи. А пока не предложил , надо из двух зол выбирать меньшее. При коммуниста страна развивалась. При ЕдРисне - загибается.Евгений РудаковЛюди, бойтесь капитализма. Эта система ограничена, поскольку служит ограниченной группе людей, которая не входя во властные структуры, управляет властью и в конечном итоге, уничтожает вокруг себя неугодных: власть, людей, государства, идеи, правду, истину, чувства, справедливость и самое страшное – веру. Коммунизм - это вера в счастливую жизнь народа, как записано в библии. Кстати, устав компартии, т.е. как должен вести себя человек в обществе, практически списан с библии. Единственное отличие – там Бог, а на земле жесткий режиме компартии на благо народа. Это лучше капитализма, это не фашизм, но элементы его есть – в жесткости власти к соблюдению установленных ею социальных правил, что не всегда согласуется с правами и народной моралью. Кстати, Сталин был жесток не к народу, а к нарушителям коммунистических правил. Да, время было на выживание в таком архаичном для страны политическом окружении – или-или, потому и пострадало много – не столько безвинных, сколько несогласных и то, не с политикой Сталина, а с его «ближайшими». Это внутри страны, а за пределами это самое «или-или» было на уровне Хиросимы и Нагасаки. А отступать было некуда после победы над фашизмом. К тому же, вопреки своим многим соратникам Сталин хотел построить социализм, за что и был после смерти предан и уничтожен лицемерным Хрущевым. Да, нам, россиянам, больше подходит социализм и мы к тому же, умеем учиться лучшему. Берем от капитализма умение (делать) деньги, только не войной, грабежом и обманом. От коммунизма – умение вкладывать деньги в улучшение жизни народа, сохраняя главные библейские заповеди: – Возлюби ближнего, не убий, не укради и т.д. А с лучшей жизнью народа и страна расцветет и укрепиться. Читайте, товарищи, библию и… выбирайте во власть того, кто вместе с народом, за Россию и социализм.ВГВалерий ГеалирановКуда привел нас капитализм? Какая беда! А куда, философски рассуждая, приведет всех нас наше рождение? В конечном счете? Нужно ли вернуть СССР? Как автор представляет себе этот процесс? Как вернуться к централизованному способу управления хозяйством и такой же двухмагазинной торговле? С очередями, блатом и дефицитом всего и вся? Кстати, для информации. Именно отсутствие чуждой для данного способа хозяйствования конкуренции и привело отставанию Союза от развитых капстран в техническом прогрессе, производительности труда и уровне жизни людей. Что и явилось одной из причин развала СССР и перехода к капитализму.ВиталийУ нас сейчас такая чуткая межхозяйственная конкуренция, что урожай собрать некому. Нынешний прогресс похоронил всё в прошлом отсталое, ни чего не создал нового, только деньги хочет за консультации. Понятие "эффективность" не используется в реалии. Всё слова, слова.ВГВалерий ГеалирановНу, у кого слова, а у кого и дела. Каждый судит по себе. Исходя из собственного восприятия картины мира. Говорите, урожай некому собирать? А вы – фермер, страдающий от недостатка наемной рабочей силы? Сомневаюсь. Фермер не будет сейчас, в уборочную страду, переживать за эффективность нынешнего хозяйства, сидя за компом. У него другие заботы. А вообще-то вы правы. Мы имеем капитализм, построенный бывшими советскими людьми. Партийными чиновниками. Комсомольскими боссами типа Матвиенко. Ну, и бандитами, конечно. Вот и приходится нам всем иметь то, что имеем.Александр ДементьевНе надо валить всё в одну кучу. Вы наверное социализм только при Горбачёве попробовали. При Госплане СССР развивался в десятки раз эффективнее , чем сейчас РФ и неизвестно что было бы сейчас не развались СоюзАлександр ДементьевВот-вот. Капитализм, построенный людьми, которые умели громко кричать "Даёшь !" и отстёгивать жирные ломти от народного пирога. Организовать прихватизацию они умеют, а организовать управление отраслью - увы. И они это понимают. Поэтому и прячут наворованное по норкам пока всё не развалилось.АТАнатолий ТруновКак же, как же. Были, конечно, «отдельные недостатки». А в целом все было прекрасно. СССР при Госплане развивался раз в сто эффективнее, чем Россия сейчас. Знакомо. А про ужасы загнивающего капитализма нам рассказывали еще при Брежневе. Интересно, в каких условиях вы жили и кем работали ваши родители, если понятие дефицита и блата для вас абстрактны? А в очередях вы стояли? И что означает на вашем новоязе понятие - валить все в одну кучу? Что было бы, не развались сейчас Союз? Известно, что там были в дефиците обычные услуги телефонной связи. Исходя из этого, вангую – вы пользовались бы сейчас мобильным телефоном 15-летней давности, купленным по блату, оплачивая услуги связи по конскому государственному тарифу. А интернет был бы нечто средним между кубинским и северокорейским – для партийных, особо проверенных товарищей – номерным, поднадзорным и ограниченным.Валера ЮшковНужно убрать Путинскую банду.ННиколайВопрос неправильный! Нужно ли вернуть Сталина!!!Алексей СафроновЗа почти свои 70 лет, при всех имеющихся недостатках нынешнего капитализма, на мой взгляд он (этот капитализм) ни чуть не хуже, как послебрежневского застоя, который почему-то сначала называли Первой стадией коммунизма, так и Горбачевского Социализма с Человеческим лицом. Даже наоборот, по многим жизненно важным позициям он наиболее приемлем. Хотя, не надо забывать, что многие положительные стороны социалистического строя в СССР, были достигнуты тоже не сразу. Уверен, и в нынешней России жизнь для абсолютного большинства людей будет улучшаться. Не надо нытья!Александра РомановскаяВы скажите что значит ВЕРНУТЬ СССР?Александра РомановскаяВернуть СССР значит ВЕРНУТЬ СТРОЙ?Александра РомановскаяВернуть тех же правителей?Александра РомановскаяВернуть тех же правителей?Александр ДементьевНу зачем же? Желательно чтобы у руля стояли не партийные лидеры, а специалисты - хозяйственники. А в думе заседали юристы, врачи, педагоги, представители от промышленности и с.хозяйства и депутаты от нескольких партий . При этом процент тех или иных представителей был регламентирован и не превышал 25 - 30% от общего количества депутатов.ЯЯнаПри капитализме наша страна не жила ещё. Автор оч-чень заблуждается.Православный Коммунист Православный Коммунистдурочка иди на горшок и спать .ЯЯнаА ты даже и не просыпался.. Горшок может и не понадобиться..Православный Коммунист Православный КоммунистСергейСмотришь и понимаешь Сталина..,что без 37 года России не обойтись.. Воры,грабители и предатели России и россиян должны и ответят за свои преступления..Иван ВасильевСогласен полностью!Евгений ЕвстифеевСталинский метод руководства -воров ,казнокрадов ,взяточников ,коррупционеров ,предателей ,грабителей всех в гулаг надолгоСергей МикульскийЗаворовавшися чиновников сажать не надо. Просто конфискацию всего имущества и имущества его родственников с пожизненным запретом занимать места на государевой службе. Другое дело так называемые борцы с коррупцией в погонах. Их надо расстреливать и так же конфискация всего имущества. Вот тогда будет больше порядка в стране.СКСергей Ковалев"А что думаете вы этому поводу?" - задаёт автор наивный вопрос. ок! а что думает сам автор о работах классиков М-Л, о диалектическом материализме, о том, что до сих пор никто ничего не написал нового существенного о формах существования капитала?.. мож хватит уже ставить на одну доску частный и общественный капитал? или образования не хватает? или специально гвоздь сомнений в неокрепшие головы вбивается? два путя - капитализЬм ведёт в могилу, социализм - к развитию и истинным свободам. пиплу мало войн и разрухи, вызванных т.н. конкуренцией каптала? его стремлением к глобальному господству с последующим унасекомлением основной человеческой массы (не оговорился, именно массы) и паразитированием на его горбу?.. другое дело - способы достижения. революций пока хватит, необходимо эволюционное развитие общества. но с сохранением базовых фундаментальных ценностей. иначе кукловоды заведут туда, куда Макар телят не водил...Комментировать
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