Запас новых автомобилей у дилеров в РФ составляет около 350-400 тыс. машин

Запасы новых легковых автомобилей у дилеров и дистрибьюторов в РФ составляют около 350-400 тыс. машин.
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