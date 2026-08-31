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Авторадио

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Запас новых автомобилей у дилеров в РФ составляет около 350-400 тыс. машин

Запасы новых легковых автомобилей у дилеров и дистрибьюторов в РФ составляют около 350-400 тыс. машин.

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