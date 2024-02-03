Более 4,5 млн цветов высадят на улицах Петербурга в этом году

Улицы Северной столицы в этом году украсят более 4,5 млн цветов. Как сообщили в пресс-службе Смольного, в Петербурге в этом году высадят более 67 видов и 100 сортов однолетних цветочных растений, в том числе гвоздики, астры, бегонии, герань, петунии, цинерарии, плющ и вербену.
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