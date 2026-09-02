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Воронежские новости

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Вице-премьер Хуснуллин обсудил с воронежским губернатором инфраструктурные проекты

Вице-премьер Хуснуллин обсудил с воронежским губернатором инфраструктурные проекты

Вице-премьер Марат Хуснуллин посетил Воронежскую область в ходе поездки по субъектам ЦФО. Чиновник обсудил с губернатором Александром Гусевым ключевые инфраструктурные проекты.

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