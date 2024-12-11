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4 пересекающихся линии метро Москвы, где нет прямой пересадки

4 пересекающихся линии метро Москвы, где нет прямой пересадки

Между какими линиями в столичном метро и МЦД отсутствуют пересадки в местах их пересечения? В московском метрополитене на сегодняшний день функционирует 15 линий, 268 станций и 45 пересадочных узлов, обеспечивающих комфортные пересадки между маршрутами.

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