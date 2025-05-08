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У Ливо было сотрясение мозга, воспаление глаза и травма колена. Форвард «Салавата» пропустил 3 из 5 матчей против «Локомотива»

У Ливо было сотрясение мозга, воспаление глаза и травма колена. Форвард «Салавата» пропустил 3 из 5 матчей против «Локомотива»

Нападающий «Салавата Юлаева» пропустил три из пяти матчей полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива» (1-4).

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