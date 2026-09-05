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Арсен Фадзаев: Легенда вольной борьбы

Арсен Фадзаев: Легенда вольной борьбы

Арсен Фадзаев: Легенда вольной борьбы Спортпресса5 сентября 1962 года в осетинском селе Чикола родился мальчик, которому суждено было стать одним из величайших борцов в истории человечества.

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