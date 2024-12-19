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Учёные из России нашли способ лучше защищать самолёты от обледенения

Учёные из России нашли способ лучше защищать самолёты от обледенения

Новая разработка повысит безопасность авиаперелётовПри помощи математических расчётов учёные из России создали новые модели, которые могут эффективно бороться с обледенением летательных аппаратов, в том числе самолётов и дронов.

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