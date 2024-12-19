Учёные из России нашли способ лучше защищать самолёты от обледенения

Новая разработка повысит безопасность авиаперелётовПри помощи математических расчётов учёные из России создали новые модели, которые могут эффективно бороться с обледенением летательных аппаратов, в том числе самолётов и дронов.
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