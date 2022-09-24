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В ДТП на автодороге Гай-Орск пострадал пассажир «Лады»

В ДТП на автодороге Гай-Орск пострадал пассажир «Лады»

По данным ГУ МВД, в пяти километрах от села Саверовка столкнулись «Лада Гранта» и «ЗИЛ». 31-летний водитель отечественного авто при движении по автодороге Гай-Орск не выдержал дистанцию и протаранил автомобиль, двигавшийся в попутном направлении.

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