В ДТП на автодороге Гай-Орск пострадал пассажир «Лады»

По данным ГУ МВД, в пяти километрах от села Саверовка столкнулись «Лада Гранта» и «ЗИЛ». 31-летний водитель отечественного авто при движении по автодороге Гай-Орск не выдержал дистанцию и протаранил автомобиль, двигавшийся в попутном направлении.