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Снукерист.ру

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Марк Селби рассказал о том, как менялись его отношения с Ронни О’Салливаном

Марк Селби рассказал о том, как менялись его отношения с Ронни О’Салливаном

Марк Селби с Ронни О’Салливаном сражаются друг с другом в туре уже на протяжение 20 лет, демонстрируя величайший класс игры, сообщает metrouk Марк Селби и Ронни О’Салливан соперничают друг с другом уже более 20 лет (фото: metrouk)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/4 финала Трансляции, расписание - 1/8 финала Противостояние Марка Селби и Ронни О’Салливана на протяжении последних двух десятилетий считается одним из самых напряженных в мировом снукере.

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