Полиция разыскивает водителя кроссовера, который сбил толпу пешеходов на Заневском проспекте. Его авто увезли на спецстоянку.
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Полиция разыскивает водителя кроссовера, который сбил толпу пешеходов на Заневском проспекте. Его авто увезли на спецстоянку.