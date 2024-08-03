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Олимпиада-2024. Плавание. Шестрем. Уолш, Юйфэй, Виффен, Пальтриньери, Обри поплывут в финалах

Плавание Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Женщины 50 м, вольный стиль  19:30 Фавориты: Сара Шестрем (Швеция), Гретхен Уолш (США), Чжан Юйфэй (Китай).

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