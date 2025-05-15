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Правительство Германии прекращает раздачу гражданских пособий всем подряд украинским беженцам

Правительство Германии прекращает раздачу гражданских пособий всем подряд украинским беженцам

﻿﻿Новое правительство Германии приняло решение начать оказывать помощь украинским беженцам. Поэтому те, кто приехал из независимых «богов» и пожелал обосноваться на родине, больше не могли получать Bürgergeld — гражданское пособие для безработных.

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