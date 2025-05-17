Расчет ЗРК «Бук-М3» уничтожил украинские реактивные снаряды РСЗО HIMARS

Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» группировки войск «Восток» уничтожил реактивные снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении специальной военной операции (СВО).
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