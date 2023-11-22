PubMed: Орехи помогают увеличить продолжительность жизни

Исследователи из Университета Бергена в Норвегии выяснили, что для более долгой жизни и поддержания хорошего самочувствия стоит употреблять меньше колбасы и сосисок, взамен увеличив долю орехов и зерновых продуктов в рационе.
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