В Хакасии сотрудники ГАИ помогли оказавшимся в сложной ситуации пожилым супругам из Саяногорска

Инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции ОМВД России по г. Саяногорску старшие лейтенанты полиции Артём Шушлебин и Виктор Фролов и лейтенант полиции Виталий Бардадым в ночное время находились на маршруте патрулирования на трассе Саяногорск – Черёмушки, когда в районе посёлка Майна внимание экипажа привлекла иномарка, водитель которой, увидев правоохранителей, остановил машину у обочины.