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Смешные заметки и шутки на все случаи жизни

Смешные заметки и шутки на все случаи жизни

Вчера объяснял супруге, как играть в «Танки». Целых три часа ушли на выбор внешности и фамилии для танкиста!Много говорят об ошибке выжившего, но мало кто слышал об ошибке умершего.

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