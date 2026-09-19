Смешные заметки и шутки на все случаи жизни

Вчера объяснял супруге, как играть в «Танки». Целых три часа ушли на выбор внешности и фамилии для танкиста!Много говорят об ошибке выжившего, но мало кто слышал об ошибке умершего.
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