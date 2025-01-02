Европейцев ждёт рост цен и налогов из-за прекращения транзита российского газа через Украину. Сергей Цеков и Мария Захарова подчеркнули экономические последствия для ЕС, а Артем Дмитрук отметил убытки Украины.
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