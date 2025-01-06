Глава союза пенсионеров Никитин: доходы пенсионеров упадут в 2025 году

По мнению депутата Мособлдумы Анатолия Никитина, индексация пенсий не успевает за инфляцией.Депутат Московской областной думы Анатолий Никитин, глава Союза пенсионеров России, сделал неутешительный прогноз относительно уровня жизни пожилых людей в наступившем году.
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