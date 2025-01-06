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Глава союза пенсионеров Никитин: доходы пенсионеров упадут в 2025 году

Глава союза пенсионеров Никитин: доходы пенсионеров упадут в 2025 году

По мнению депутата Мособлдумы Анатолия Никитина, индексация пенсий не успевает за инфляцией.Депутат Московской областной думы Анатолий Никитин, глава Союза пенсионеров России, сделал неутешительный прогноз относительно уровня жизни пожилых людей в наступившем году.

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Комментарии
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Поэтому, господа депутаты, не трындите про индексацию детпособий, маткапиталов и прочих подарков &quot;бруюе&#39;твенным&quot; странам! Абхазам, под, 30 миллиардов пообещали?
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21 час.
NN
N N
Дружественным странам! Они там крипту майнят   а русские имто электричество оплатят
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21 час.

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