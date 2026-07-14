В Белгородской области обсудили безопасность жителей и подготовку к зиме

Обеспечение безопасности жителей Белгородской области, а также подготовку региона к отопительному сезону обсудили 14 июля на рабочей встрече врио губернатора Александр Шуваев и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
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