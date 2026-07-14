ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

265 подписчиков

В Белгородской области обсудили безопасность жителей и подготовку к зиме

В Белгородской области обсудили безопасность жителей и подготовку к зиме

Обеспечение безопасности жителей Белгородской области, а также подготовку региона к отопительному сезону обсудили 14 июля на рабочей встрече врио губернатора Александр Шуваев и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии