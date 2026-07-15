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Мода и Шоу-бизнес

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Анастасия Сиваева рассказала об общении с другими «папиными дочками» — видео Super

Анастасия Сиваева рассказала об общении с другими «папиными дочками» — видео Super

На съёмках нового сезона сериала «Папины дочки» звёзды проекта ответили на вопросы журналистов. Исполнительница роли Даши Васнецовой Анастасия Сиваева призналась, что «сёстры» не общаются за пределами съёмочной площадки, так как у всех своя взрослая жизнь.

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