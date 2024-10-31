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Вероятность распространения разрешения на умерщвление бродячих собак на всю Россию оценили

Вероятность распространения разрешения на умерщвление бродячих собак на всю Россию оценили

Решение о разрешении умерщвления бездомных животных никогда не примут на государственном уровне, убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

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