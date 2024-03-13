Создатели блокчейн-игры MetalCore получили инвестиции на сумму $5 млн

Компания Studio 369, разработчик видеоигры MetalCore на основе технологии блокчейн, объявила о завершении успешного раунда финансирования, в ходе которого удалось привлечь $5 миллионов от крупных компаний.
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