Восходящий импульс XRP сигнализирует о новых перспективах Ripple

XRP продемонстрировал высокие результаты 21 июля 2026 года, преодолев краткосрочные уровни сопротивления, что способствовало росту оптимизма среди трейдеров, но столкнулось с устойчивыми долгосрочными препятствиями.
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