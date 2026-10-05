🔥 С 1 октября в области на 9–10% вырастут тарифы на газ. Для абонентов, использующих газовую плиту или газовый водонагреватель, куб газа вместо 12 591,40 теперь будет стоить 13 733,97 руб.
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