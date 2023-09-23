Нагельсманн возглавил сборную Германии, дубль Роналду, украинский борец отказался от фото с россиянином, Чимаев переехал в ОАЭ и другие новости

Лена Мисько

Василий Уткин: О поддержке или не поддержке школы Слуцкого. РФС провел турнир, за что спасибо. Не хватало еще, чтоб на турнир национальной федерации молодежь за свои ездила. Вот РФС устроил, например, матч Фонбет Кубка в Белокаменке. Сделали акцию. Это означает, что, заплатив за самолет 2Дротс и Динамо Киров, РФС финансово поддержал эти команды? Ну, нет, конечно. Я мало знаю о том, как функционирует стадион Слуцкого Бомбонера и занятия подростков в школе, но организация турнира (что безоговорочно круто) и поддержка школы не одно и то же. Потому что, чтоб попасть на турнир ЮФЛ, школа должна а) быть, б) добиться некоего результата и вследствие - приглашения. А то, что команда получает приглашение на официальный турнир, и команде оплачивают дорогу и проживание - это не поддержка школы. Она (школа) как-то туда пробилась, и этому предшествовала работа. Нужно было ее проделать. А далее - ну, не хватало еще, чтоб такой турнир команды проводили за свой счет. Это не помощь. Так национальная федерация выполняет свои обязанности. А пробиваться туда, как я понимаю, надо самостоятельно.