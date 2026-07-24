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Царьград

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Гиппопотамий навоз и тесты на белых мужчинах: как лечились древние египтяне и римляне

Гиппопотамий навоз и тесты на белых мужчинах: как лечились древние египтяне и римляне

Древние римляне и египтяне лечились навозом и пеплом, а тестировали свои лекарства на белых мужчинах.

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