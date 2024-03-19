Из недавнего обмена любезностями с Францией можно извлечь любопытные выводы Интервенция-2.0 Про ситуацию вокруг отправки французских или шире – европейских вооруженных контингентов на Украину, которая поднялась от статуса гипотетической до статуса возможной, написали уже многие.