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Мода и Шоу-бизнес

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«Не мой язык»: почему Юра Борисов выдохнул, когда не выиграл «Золотой глобус»

«Не мой язык»: почему Юра Борисов выдохнул, когда не выиграл «Золотой глобус»

Юра Борисов объяснил свою реакцию на вручении премии «Золотой глобус», где он остался без награды. Накануне на просторах Интернета распространилось видео с реакцией актера: он выдохнул, когда понял, что не одержал победу в номинации «Лучший герой второго плана» на американской кинопремии.

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