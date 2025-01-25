«Не мой язык»: почему Юра Борисов выдохнул, когда не выиграл «Золотой глобус»

Юра Борисов объяснил свою реакцию на вручении премии «Золотой глобус», где он остался без награды. Накануне на просторах Интернета распространилось видео с реакцией актера: он выдохнул, когда понял, что не одержал победу в номинации «Лучший герой второго плана» на американской кинопремии.
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