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В Челябинске строится соборная мечеть, которая вместит всех верующих

В Челябинске строится соборная мечеть, которая вместит всех верующих

Об этом рассказал муфтий Ринат Раев. В этом году в праздник Ураза-байрам челябинская мечеть на улице Елькина не вместила всех желающих помолиться мусульман.

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