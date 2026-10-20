Уже первый день бюджетных баталий выявил серьезные разногласия между странами Евросоюза. Участники дискуссии разделились на два непримиримых лагеря: Германия, Австрия, Швеция, Дания, Нидерланды и Финляндия отошли в сторону и выступили за сокращение расходов.